Горохова (Преснякова) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горохова (Преснякова) Ольга Васильевна

Место рождения

д. Поповка, Костромская обл, Россия

Дата рождения

1889

Дата смерти

10.06.1913

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горохов Александр Артемьевич

Рождение ребёнка
03.12.1911

Дочь: (Горохов) Зоя Александровна

Отец ребёнка: Горохов Александр Артемьевич

Рождение ребёнка
01.06.1913

Дочь: (Горохов) Вера Александровна

Отец ребёнка: Горохов Александр Артемьевич

Смерть
10.06.1913
Причина смерти: Родовая горячка

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