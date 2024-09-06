Горохова (Преснякова) Ольга Васильевна
Место рожденияд. Поповка, Костромская обл, Россия
Дата рождения1889
Дата смерти10.06.1913
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.12.1911
Дочь: (Горохов) Зоя Александровна
Отец ребёнка: Горохов Александр Артемьевич
Рождение ребёнка
01.06.1913
Дочь: (Горохов) Вера Александровна
Отец ребёнка: Горохов Александр Артемьевич
Смерть
10.06.1913
Причина смерти: Родовая горячка