Ульянова Марья Макаровна 1758 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Ульянова Марья Макаровна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась 1758 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

умерла Неизвестно

Отец
МакарНеизвестно г.р.
Супруги
Ульянов Антон Ульянович17.01.1758 ст. г.р.
Дети
Ульянов Александр Антонович1772 ст. г.р.
Ульянов Кузьма Антонович1777 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758 ст.

Отец: Макар

Мать: не указана

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ульянов Антон Ульянович

Рождение ребёнка
1772 ст.

Сын: Ульянов Александр Антонович

Отец ребёнка: Ульянов Антон Ульянович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1777 ст.

Сын: Ульянов Кузьма Антонович

Отец ребёнка: Ульянов Антон Ульянович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1781 ст.

Дочь: Ульянова Авдотья Антоновна

Отец ребёнка: Ульянов Антон Ульянович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
09.05.1784 ст.

Дочь: (Ульянова) Ирина Антоновна

Отец ребёнка: Ульянов Антон Ульянович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
18.04.1787 ст.

Сын: Ульянов Иван Антонович

Отец ребёнка: Ульянов Антон Ульянович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Рождение ребёнка
1791 ст.

Сын: Ульянов Никита Антонович

Отец ребёнка: Ульянов Антон Ульянович

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

В метрических книгах рождения нет! В ревизии 1816 г указан с братом Кузьмой

Смерть
Неизвестно

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