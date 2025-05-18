Ульянова Марья Макаровна
женский, родилась 1758 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
умерла Неизвестно
ОтецМакарНеизвестно г.р.
Супруги
Ульянов Антон Ульянович17.01.1758 ст. г.р.
Дети
Ульянов Александр Антонович1772 ст. г.р.
Ульянов Кузьма Антонович1777 ст. г.р.Показать еще 4
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772 ст.
Сын: Ульянов Александр Антонович
Отец ребёнка: Ульянов Антон Ульянович
Рождение ребёнка
1777 ст.
Отец ребёнка: Ульянов Антон Ульянович
Рождение ребёнка
1781 ст.
Дочь: Ульянова Авдотья Антоновна
Отец ребёнка: Ульянов Антон Ульянович
Рождение ребёнка
09.05.1784 ст.
Дочь: (Ульянова) Ирина Антоновна
Отец ребёнка: Ульянов Антон Ульянович
Рождение ребёнка
18.04.1787 ст.
Отец ребёнка: Ульянов Антон Ульянович
Рождение ребёнка
1791 ст.
Отец ребёнка: Ульянов Антон Ульянович
Смерть
Неизвестно