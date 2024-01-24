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Фролов Григорий Федотович
Фролов Григорий Федотович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
09.01.1885
Пол
Мужской
Отец
Фролов Федот Филиппович
Мать
(Фролова) Екатерина Власовна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1885
Отец:
Фролов Федот Филиппович
Мать:
Екатерина Власовна
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