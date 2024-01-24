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Фролов Григорий Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1885

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1885

Отец: Фролов Федот Филиппович

Мать: Екатерина Власовна

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