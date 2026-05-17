Крубер Константин Августович
мужской, родился 30.01.1841
умер 31.10.1888, Москва, город федерального значения Москва
ОтецКрубер Август (Август-Иван-Баптист) Иванович14.06.1812 г.р.
МатьКрубер (Ержемская) Генриетта Ивановна06.03.1813 г.р.
Супруги
Крубер (Варгасова) Наталья Андреевна18.04.1853 г.р.
Дети
Воскресенская (Крубер) Наталья Константиновна19.09.1878 г.р.
Воскресенская Вера Константиновна08.03.1879 г.р.Показать еще 3
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Рождение
30.01.1841
Бракосочетание
12.02.1875
Рождение ребёнка
19.09.1878
Дочь: Воскресенская (Крубер) Наталья Константиновна
Мать ребёнка: Крубер (Варгасова) Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
08.03.1879
Дочь: Воскресенская Вера Константиновна
Мать ребёнка: Крубер (Варгасова) Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
20.08.1881
Сын: Крубер Леонид Константинович
Мать ребёнка: Крубер (Варгасова) Наталья Андреевна
Рождение ребёнка
20.08.1881
Сын: Крубер Сергей Константинович
Мать ребёнка: Крубер (Варгасова) Наталья Андреевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.04.1886
Дочь: Крубер Нина Константиновна
Мать ребёнка: Крубер (Варгасова) Наталья Андреевна
Смерть
31.10.1888
Москва, город федерального значения Москва