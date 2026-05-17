Крубер Константин Августович 30.01.1841 — найти родственников по фамилии на Familio

Крубер Константин Августович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 30.01.1841

умер 31.10.1888, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Крубер Август (Август-Иван-Баптист) Иванович14.06.1812 г.р.
Мать
Крубер (Ержемская) Генриетта Ивановна06.03.1813 г.р.
Супруги
Крубер (Варгасова) Наталья Андреевна18.04.1853 г.р.
Дети
Воскресенская (Крубер) Наталья Константиновна19.09.1878 г.р.
Воскресенская Вера Константиновна08.03.1879 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1841

Отец: Крубер Август (Август-Иван-Баптист) Иванович

Мать: Крубер (Ержемская) Генриетта Ивановна

Бракосочетание
12.02.1875

Жена: Крубер (Варгасова) Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
19.09.1878

Дочь: Воскресенская (Крубер) Наталья Константиновна

Мать ребёнка: Крубер (Варгасова) Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
08.03.1879

Дочь: Воскресенская Вера Константиновна

Мать ребёнка: Крубер (Варгасова) Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
20.08.1881

Сын: Крубер Леонид Константинович

Мать ребёнка: Крубер (Варгасова) Наталья Андреевна

Рождение ребёнка
20.08.1881

Сын: Крубер Сергей Константинович

Мать ребёнка: Крубер (Варгасова) Наталья Андреевна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
27.04.1886

Дочь: Крубер Нина Константиновна

Мать ребёнка: Крубер (Варгасова) Наталья Андреевна

Смерть
31.10.1888
Москва, город федерального значения Москва

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