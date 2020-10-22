Лебединец (Дурнова) Вера Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1964
Дата смерти22.10.2020
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1964
Отец: Дурнов Геннадий Данилович
Мать: Дурнова Мария Акимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кукушкина Тамара
Отец ребёнка: Кукушкин Сергей Львович
Рождение ребёнка
07.01.1988
Дочь: Кушнарева Лебединец Анна Владимировна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
22.10.2020