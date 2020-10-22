Лебединец (Дурнова) Вера Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебединец (Дурнова) Вера Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1964

Дата смерти

22.10.2020

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1964

Отец: Дурнов Геннадий Данилович

Мать: Дурнова Мария Акимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кукушкина Тамара

Отец ребёнка: Кукушкин Сергей Львович

Рождение ребёнка
07.01.1988

Дочь: Кушнарева Лебединец Анна Владимировна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
22.10.2020

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