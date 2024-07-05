Некрасова (Юринова) Мария Ивановна
Место рожденияЛуга
Дата рождения04.10.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1970
Луга
Развод
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Гражданский муж
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.07.2004
Муж: не указан
п. Толмачево Лужского р-на
Развод
25.07.2007
Муж: не указан