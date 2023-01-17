Мачулкина Ольга Юрьевна
Место рождения
Дата рождения11.09.1963
Дата смерти24.12.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1963
Отец: Мачулкин Юрий Ильич
Смерть
24.12.1963
Причина: двусторонняя очаговая пневмония, запущенная по причине позднего диагноза врачей (халатности врачей) Похоронена: Северное кладбище, Санкт-Петербург, Россия Участок 8/2А (Номерной), там, где ра... Показать все