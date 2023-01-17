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Мачулкина Ольга Юрьевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

11.09.1963

Дата смерти

24.12.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1963

Отец: Мачулкин Юрий Ильич

Мать: Зарудская Ольга Леонидовна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
24.12.1963
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Причина: двусторонняя очаговая пневмония, запущенная по причине позднего диагноза врачей (халатности врачей) Похоронена: Северное кладбище, Санкт-Петербург, Россия Участок 8/2А (Номерной), там, где ра... Показать все
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