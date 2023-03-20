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Кондратьев Андрей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Германов Кондрат Иванов

Мать: Ирина Степанова

Рождение ребёнка
01.06.1854

Дочь: Андреева Ангелина

Мать ребёнка: Лукерья Федорова

Гушкала, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Андреева Акулина

Мать ребёнка: Лукерья Федорова

Рождение ребёнка
25.06.1856

Сын: Петр Андреев

Мать ребёнка: Лукерья Федорова

Гушкала, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Андреева Афинья

Мать ребёнка: Лукерья Федорова

Рождение ребёнка
27.08.1859

Сын: Кондратьев Семен Андреев

Мать ребёнка: Лукерья Федорова

Гушкала, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
23.04.1868

Сын: Кондратьев Федор Андреев

Мать ребёнка: Лукерья Федорова

Гушкала, Олонецкий муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
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