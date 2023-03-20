Кондратьев Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Германов Кондрат Иванов
Мать: Ирина Степанова
Рождение ребёнка
01.06.1854
Дочь: Андреева Ангелина
Мать ребёнка: Лукерья Федорова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Андреева Акулина
Мать ребёнка: Лукерья Федорова
Рождение ребёнка
25.06.1856
Сын: Петр Андреев
Мать ребёнка: Лукерья Федорова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Андреева Афинья
Мать ребёнка: Лукерья Федорова
Рождение ребёнка
27.08.1859
Мать ребёнка: Лукерья Федорова
Рождение ребёнка
23.04.1868
Мать ребёнка: Лукерья Федорова
Смерть
Неизвестно