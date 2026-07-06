Шереметевская (Свентицкая) ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно
Супруги
Шереметевский СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧНеизвестно г.р.
Дети
(Шереметевская) ВЕРА СЕРГЕЕВНА25.07.1875 г.р.
Княгиня Брасова (Шереметевская) НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА27.06.1880 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.07.1875
Дочь: (Шереметевская) ВЕРА СЕРГЕЕВНА
Отец ребёнка: Шереметевский СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Рождение ребёнка
27.06.1880
Дочь: Княгиня Брасова (Шереметевская) НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА
Отец ребёнка: Шереметевский СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Смерть
Неизвестно