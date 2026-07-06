Шереметевская (Свентицкая) ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Шереметевская (Свентицкая) ЮЛИЯ ВЯЧЕСЛАВОВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно

Супруги
Шереметевский СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧНеизвестно г.р.
Дети
(Шереметевская) ВЕРА СЕРГЕЕВНА25.07.1875 г.р.
Княгиня Брасова (Шереметевская) НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА27.06.1880 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шереметевский СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Рождение ребёнка
25.07.1875

Дочь: (Шереметевская) ВЕРА СЕРГЕЕВНА

Отец ребёнка: Шереметевский СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Рождение ребёнка
27.06.1880

Дочь: Княгиня Брасова (Шереметевская) НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА

Отец ребёнка: Шереметевский СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Смерть
Неизвестно

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