Савельева Фекла Климоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСавельева Фекла Климоновна

Савельева Фекла Климоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Никита Иванович

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: (Савельева) Настасья Никитична

Отец ребёнка: Савельев Никита Иванович

Рождение ребёнка
1849

Дочь: (Савельева) Настасья Никитична

Отец ребёнка: Савельев Никита Иванович

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Савельева) Агафья Никитична

Отец ребёнка: Савельев Никита Иванович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: (Савельева) Марфа Никитична

Отец ребёнка: Савельев Никита Иванович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.