Савельева Фекла Климоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1844
Дочь: (Савельева) Настасья Никитична
Отец ребёнка: Савельев Никита Иванович
Рождение ребёнка
1849
Дочь: (Савельева) Настасья Никитична
Отец ребёнка: Савельев Никита Иванович
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Савельева) Агафья Никитична
Отец ребёнка: Савельев Никита Иванович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: (Савельева) Марфа Никитична
Отец ребёнка: Савельев Никита Иванович
Смерть
Неизвестно