Криворучко Афанасия Семеновна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.12.1893
Дочь: (Криворучко) Анна Константиновна
Отец ребёнка: Криворучко Константин Васильевич
Рождение ребёнка
26.02.1897
Сын: Криворучко Николай Константинович
Отец ребёнка: Криворучко Константин Васильевич
Рождение ребёнка
26.02.1897
Сын: Криворучко Иван Константинович
Отец ребёнка: Криворучко Константин Васильевич
Рождение ребёнка
29.06.1898
Сын: Криворучко Павел Константинович
Отец ребёнка: Криворучко Константин Васильевич
Смерть
Неизвестно