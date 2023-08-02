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Криворучко Афанасия Семеновна

Место рождения

Пискошино

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Криворучко Константин Васильевич

Рождение ребёнка
09.12.1893

Дочь: (Криворучко) Анна Константиновна

Отец ребёнка: Криворучко Константин Васильевич

Рождение ребёнка
26.02.1897

Сын: Криворучко Николай Константинович

Отец ребёнка: Криворучко Константин Васильевич

Рождение ребёнка
26.02.1897

Сын: Криворучко Иван Константинович

Отец ребёнка: Криворучко Константин Васильевич

Рождение ребёнка
29.06.1898

Сын: Криворучко Павел Константинович

Отец ребёнка: Криворучко Константин Васильевич

Смерть
Неизвестно

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