Счастливый ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Счастливый ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1965 г.р.

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Счастливая Раиса Соловьева

Рождение ребёнка
15.10.1965

Сын: Счастливый Евгений

Мать ребёнка: Счастливая Раиса Соловьева

Псебай , Краснодарский край
Смерть
Неизвестно
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