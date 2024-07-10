Некрасова Неизвестно Неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова Неизвестно Неизвестно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Сергей Тимофеевич

Рождение ребёнка
05.10.1910

Сын: Некрасов Константин Сергеевич

Отец ребёнка: Некрасов Сергей Тимофеевич

Мичуринск, город Мичуринск, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно

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