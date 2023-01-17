Копина (Кузнецова) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1912
Синдош, Вологодский уезд, Вологодская губерния
ГАВО. Ф. 496. Оп. 38. Д. 70 (Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1912 год: Космо-Демьянская Синдошская церковь). Л. 638 об. Поручители по женихе: деревни Белой Горки крестьянин Василий Апо... Показать все
Рождение ребёнка
18.01.1913 ст.
Дочь: Фаина Ивановна
Отец ребёнка: Копин Иван Аполлонович
Смерть
Неизвестно