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Копина (Кузнецова) Александра Ивановна

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Место рождения

Красная Горка, Вепревская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Красная Горка, Вепревская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
25.01.1912

Муж: Копин Иван Аполлонович

Синдош, Вологодский уезд, Вологодская губерния
ГАВО. Ф. 496. Оп. 38. Д. 70 (Метрические книги церквей Вологодского уезда за 1912 год: Космо-Демьянская Синдошская церковь). Л. 638 об. Поручители по женихе: деревни Белой Горки крестьянин Василий Апо... Показать все
Рождение ребёнка
18.01.1913 ст.

Дочь: Фаина Ивановна

Отец ребёнка: Копин Иван Аполлонович

Смерть
Неизвестно
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