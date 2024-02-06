Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Лысенко 6
Лысенко 6
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
1944
Пол
Мужской
Отец
Лысенко Алексей Николаевич
Мать
Лысенко Евдокия Матвеевна
1867 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Лысенко Алексей Николаевич
Мать:
Лысенко Евдокия Матвеевна
Смерть
1944
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия