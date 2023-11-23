Александр Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1729
Дата смерти08.04.1806
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Александр Петрович (1729 — 1806) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьякон села Резанина Ярославского уезда. Впоследствии рукоположен во священника там же. Умер, будучи заштатным, 8 апреля 1... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Василий Александров
Мать ребёнка: Мавра Андреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Андреева
Рождение ребёнка
1756
Сын: Михаил Александров
Мать ребёнка: Мавра Андреева
Михаил Александрович (1756 — ?) Родился в семье священника села Резанина Ярославского уезда Александра Петровича. Служил пономарем, дьячком в том же селе. В 1801 году рукоположен во священника к церкв... Показать все
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Феодора Александрова
Мать ребёнка: Мавра Андреева
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Агриппина Александрова
Мать ребёнка: Мавра Андреева
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Анастасия Александрова
Мать ребёнка: Мавра Андреева
Смерть
08.04.1806