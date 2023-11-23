Александр Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александр Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1729

Дата смерти

08.04.1806

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Александр Петрович (1729 — 1806) О месте рождения и родителях его данных нет. Дьякон села Резанина Ярославского уезда. Впоследствии рукоположен во священника там же. Умер, будучи заштатным, 8 апреля 1... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Василий Александров

Мать ребёнка: Мавра Андреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Андреева

Рождение ребёнка
1756

Сын: Михаил Александров

Мать ребёнка: Мавра Андреева

Михаил Александрович (1756 — ?) Родился в семье священника села Резанина Ярославского уезда Александра Петровича. Служил пономарем, дьячком в том же селе. В 1801 году рукоположен во священника к церкв... Показать все
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Феодора Александрова

Мать ребёнка: Мавра Андреева

Рождение ребёнка
1764

Дочь: Агриппина Александрова

Мать ребёнка: Мавра Андреева

Рождение ребёнка
1770

Дочь: Анастасия Александрова

Мать ребёнка: Мавра Андреева

Смерть
08.04.1806

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