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Букаткин Николай Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1920

Дата смерти

2002

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1924 г.р.

Дети

1944 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Букаткина (Морозова) Тамара Михайловна

Рождение ребёнка
28.04.1944

Дочь: Соколова (Букаткина) Галина Николаевна

Мать ребёнка: Букаткина (Морозова) Тамара Михайловна

Рождение ребёнка
14.05.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Букаткина (Морозова) Тамара Михайловна

Смерть
2002

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