Букаткин Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1920
Дата смерти2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.1944
Дочь: Соколова (Букаткина) Галина Николаевна
Мать ребёнка: Букаткина (Морозова) Тамара Михайловна
Рождение ребёнка
14.05.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Букаткина (Морозова) Тамара Михайловна