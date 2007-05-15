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Маликов Дульфат Усманович

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Место рождения

Новое Саитово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

03.01.1947

Дата смерти

15.05.2007

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Новое Саитово, Муслюмовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
15.05.2007
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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