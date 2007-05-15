Маликов Дульфат Усманович
Место рождения
Дата рождения03.01.1947
Дата смерти15.05.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
15.05.2007
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)