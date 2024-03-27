Низаметдинов Абдряхим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Низаметдинов Абдряхим

Место рождения

д.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Низаметдин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Низаметдинов Дианша

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Рождение ребёнка
08.03.1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Низаметдинова (Аляутдинова) Кашифя

Смерть
Неизвестно

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