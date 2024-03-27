Низаметдинов Абдряхим
Место рожденияд.Ключищи(Суыксу)Сергачского уезда Нижегородской губ.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Низаметдин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Низаметдинов Дианша
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Рождение ребёнка
08.03.1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Низаметдинова (Аляутдинова) Кашифя
Смерть
Неизвестно