Антон Спиридонов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Спиридон Яковлев
Мать: Ульяна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Гаврила Антонов
Мать ребёнка: Акулина Леонтьевна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Екатерина Антонова
Мать ребёнка: Акулина Леонтьевна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Гаврила Антонов
Мать ребёнка: Акулина Леонтьевна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Абрам Антонов
Мать ребёнка: Акулина Леонтьевна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Тарас Антонов
Мать ребёнка: Акулина Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акулина Леонтьевна
Смерть
Неизвестно