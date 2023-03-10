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Антон Спиридонов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Спиридон Яковлев

Мать: Ульяна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Гаврила Антонов

Мать ребёнка: Акулина Леонтьевна

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Екатерина Антонова

Мать ребёнка: Акулина Леонтьевна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Гаврила Антонов

Мать ребёнка: Акулина Леонтьевна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Абрам Антонов

Мать ребёнка: Акулина Леонтьевна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Тарас Антонов

Мать ребёнка: Акулина Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акулина Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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