Шилова (Мельникова) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шилова (Мельникова) Мария Павловна

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Место рождения

Калачеевский р-н, с. Ширяево, Воронежская обл.

Дата рождения

08.07.1931

Дата смерти

31.01.2008

Пол

Женский

Отец

Мать

1906 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

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1959 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1931

Отец: Мельников Павел

Мать: Мельникова (Покусаева) Матрена Андреевна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
19.08.1954

Муж: Шилов Алексей Алексеевич

Актовая запись №17 от 19.08.1954 г, место регистрации Старо_Меловатский сельсовет Петропавловского района
Рождение ребёнка
26.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шилов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
11.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шилов Алексей Алексеевич

Рождение ребёнка
26.04.1959

Сын: Шилов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Шилов Алексей Алексеевич

Смерть
31.01.2008
Сер.августа 2007 перелом бедра. Сделали операцию, сломали при этом шейку бедра. Кости после операции не срастались. Было воспаление легких от лежания. В начале января заболела гриппом очень сильно, по... Показать все

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