Шилова (Мельникова) Мария Павловна
Место рожденияКалачеевский р-н, с. Ширяево, Воронежская обл.
Дата рождения08.07.1931
Дата смерти31.01.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1931
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
19.08.1954
Актовая запись №17 от 19.08.1954 г, место регистрации Старо_Меловатский сельсовет Петропавловского района
Рождение ребёнка
26.05.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шилов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
11.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шилов Алексей Алексеевич
Рождение ребёнка
26.04.1959
Отец ребёнка: Шилов Алексей Алексеевич
Смерть
31.01.2008
Сер.августа 2007 перелом бедра. Сделали операцию, сломали при этом шейку бедра. Кости после операции не срастались. Было воспаление легких от лежания. В начале января заболела гриппом очень сильно, по... Показать все