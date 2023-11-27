Плесовских Матрёна Артемьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Плесовских Матрёна Артемьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1680

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Около 1699 г.р.
Около 1703 г.р.

Добавил:

ЮР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1699

Дочь: Лукерья

Отец ребёнка: Плесовских ? Гаврилович

Бракосочетание
До 1699

Муж: Плесовских ? Гаврилович

Рождение ребёнка
Около 1703

Сын: Плесовских Влас

Отец ребёнка: Плесовских ? Гаврилович

Упоминание
1710
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Переписная книга Тобольского уезда 1710 года переписи тобольского сына боярского Семена Ульяновича Ремезова РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.1320 Во дворе оброчной крестьянин Гаврило Остафьев сын Плесовский сказ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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