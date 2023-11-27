Плесовских Матрёна Артемьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1680
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1699
Дочь: Лукерья
Отец ребёнка: Плесовских ? Гаврилович
Бракосочетание
До 1699
Рождение ребёнка
Около 1703
Сын: Плесовских Влас
Отец ребёнка: Плесовских ? Гаврилович
Упоминание
1710
Русакова, Черноковская волость, Тобольский уезд
Переписная книга Тобольского уезда 1710 года переписи тобольского сына боярского Семена Ульяновича Ремезова РГАДА. Ф.214. Оп.1. Д.1320 Во дворе оброчной крестьянин Гаврило Остафьев сын Плесовский сказ... Показать все
Смерть
Неизвестно