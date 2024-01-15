Миляев Иван Максимович
мужской, родился 1773, Коломна, Коломенский, Московская область
умер Неизвестно, Коломна, Коломенский, Московская область
МатьИрина Карповна1756 г.р.
ОтецМиляев Максим Васильевич1752 г.р.
Супруги
Аксинья Агафоновна1771 г.р.
Дети
Миляев Ефим Иванович1810 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773
Отец: Миляев Максим Васильевич
Мать: Ирина Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Агафоновна
Рождение ребёнка
1810
Сын: Миляев Ефим Иванович
Мать ребёнка: Аксинья Агафоновна
Смерть
Неизвестно