Миляев Иван Максимович 1773 — найти родственников по фамилии на Familio

Миляев Иван Максимович

Автор
ИЕ
Евтеев И.

мужской, родился 1773, Коломна, Коломенский, Московская область

умер Неизвестно, Коломна, Коломенский, Московская область

Мать
Ирина Карповна1756 г.р.
Отец
Миляев Максим Васильевич1752 г.р.
Супруги
Аксинья Агафоновна1771 г.р.
Дети
Миляев Ефим Иванович1810 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: Миляев Максим Васильевич

Мать: Ирина Карповна

Коломна, Коломенский, Московская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Агафоновна

Рождение ребёнка
1810

Сын: Миляев Ефим Иванович

Мать ребёнка: Аксинья Агафоновна

Коломна, Коломенский, Московская область

Смерть
Неизвестно
Коломна, Коломенский, Московская область

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