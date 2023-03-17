Сидоров СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Давыдова ЛИЯ СЕРГЕЕВНА
Мать ребёнка: Сидорова СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Погасий ВЕРОНИКА СЕРГЕЕВНА
Мать ребёнка: Сидорова СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Векуа МАРИЯ СЕРГЕЕВНА
Мать ребёнка: Сидорова СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА
Бракосочетание
Неизвестно