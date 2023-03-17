Сидоров СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сидоров СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Давыдова ЛИЯ СЕРГЕЕВНА

Мать ребёнка: Сидорова СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погасий ВЕРОНИКА СЕРГЕЕВНА

Мать ребёнка: Сидорова СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Векуа МАРИЯ СЕРГЕЕВНА

Мать ребёнка: Сидорова СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сидорова СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА

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