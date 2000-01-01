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Глинкин Григорий Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Глинкин Антон

Мать: Манаева Ксения Елисеевна

Смерть
1943
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