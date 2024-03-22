Землянухина (Зяблова) Матрёна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Землянухина (Зяблова) Матрёна Афанасьевна

Место рождения

Семидесятное, Хохольский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

15.12.1910

Дата смерти

25.10.1980

Пол

Женский

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1910

Отец: Зяблов Афанасий Иванович

Мать: Зяблова Татьяна Ефимовна

Семидесятное, Хохольский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.12.1946

Дочь: Чутьева Нина Фёдоровна

Отец ребёнка: Землянухин Фёдор Андреевич

Митрофановка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
25.10.1980
Гиагинская, Гиагинский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
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