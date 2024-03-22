Землянухина (Зяблова) Матрёна Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения15.12.1910
Дата смерти25.10.1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1910
Отец: Зяблов Афанасий Иванович
Мать: Зяблова Татьяна Ефимовна
Рождение ребёнка
14.12.1946
Дочь: Чутьева Нина Фёдоровна
Отец ребёнка: Землянухин Фёдор Андреевич
Митрофановка, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
25.10.1980
Гиагинская, Гиагинский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)