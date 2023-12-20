Савельева (Мамонтова) Надежда Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.09.1885 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1885 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Савельев Сергей Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бяхова (Савельева) Мария Сергеевна
Отец ребёнка: Савельев Сергей Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.07.1911
Отец ребёнка: Савельев Сергей Максимович
Рождение ребёнка
?.03.1919
Отец ребёнка: Савельев Сергей Максимович
Смерть
Неизвестно