Савельева (Мамонтова) Надежда Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева (Мамонтова) Надежда Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.09.1885 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1885 ст.

Отец: Мамонтов Фёдор Леонтьев

Мать: Мамонтова (Мамонтова) Мавра Васильева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Савельев Сергей Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бяхова (Савельева) Мария Сергеевна

Отец ребёнка: Савельев Сергей Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Сергей Максимович

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
10.07.1911

Сын: Савельев Петр Сергеевич

Отец ребёнка: Савельев Сергей Максимович

Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
?.03.1919

Сын: Савельев Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Савельев Сергей Максимович

Смерть
Неизвестно

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