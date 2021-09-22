Изотова (Мамаева) Нина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Изотова (Мамаева) Нина Александровна

Место рождения

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область

Дата рождения

26.06.1955

Дата смерти

22.09.2021

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1955

Отец: Мамаев Александр Георгиевич

Мать: Мамаева (Шайдурова) Прасковья Яковлевна

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
22.06.1973

Муж: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
14.07.1974

Сын: Изотов Сергей

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.01.1977

Сын: Изотов Александр Анатольевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Смерть
22.09.2021

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