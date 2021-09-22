Изотова (Мамаева) Нина Александровна
Место рождения
Дата рождения26.06.1955
Дата смерти22.09.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1955
Бракосочетание
22.06.1973
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.07.1974
Сын: Изотов Сергей
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.01.1977
Сын: Изотов Александр Анатольевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
22.09.2021