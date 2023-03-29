Переплавченко Ирина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Сосновская Ада Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел
Отец ребёнка: Переплавченко Игорь Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Александр
Отец ребёнка: Переплавченко Игорь Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жанна
Отец ребёнка: Переплавченко Игорь Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно