Переплавченко Ирина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Переплавченко Ирина Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Сосновская Ада Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел

Отец ребёнка: Переплавченко Игорь Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Отец ребёнка: Переплавченко Игорь Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жанна

Отец ребёнка: Переплавченко Игорь Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Переплавченко Игорь Алексеевич

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