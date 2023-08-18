Лысенко Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
2006
Дочь: Лысенко Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Лысенко (Жадобина) Юлия Николаевна
Рождение ребёнка
22.06.2006
Дочь: Лысенко София Алексеевна
Мать ребёнка: Лысенко (Жадобина) Юлия Николаевна
Рождение ребёнка
2014
Дочь: Лысенко маленькая Алексеевна
Мать ребёнка: Лысенко (Жадобина) Юлия Николаевна