Лысенко Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛысенко Алексей

Лысенко Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лысенко (Жадобина) Юлия Николаевна

Рождение ребёнка
2006

Дочь: Лысенко Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Лысенко (Жадобина) Юлия Николаевна

Рождение ребёнка
22.06.2006

Дочь: Лысенко София Алексеевна

Мать ребёнка: Лысенко (Жадобина) Юлия Николаевна

Рождение ребёнка
2014

Дочь: Лысенко маленькая Алексеевна

Мать ребёнка: Лысенко (Жадобина) Юлия Николаевна

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