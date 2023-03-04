Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Зубарев Степан Емельянович
Зубарев Степан Емельянович
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1717
Дата смерти
После 1719
Пол
Мужской
Отец
Зубарев Емельян Иванович
1699 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
РВ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец:
Зубарев Емельян Иванович
Мать: не указана
Смерть
После 1719
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия