Зубарев Степан Емельянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарев Степан Емельянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Отец

1699 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Зубарев Емельян Иванович

Мать: не указана

Смерть
После 1719
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