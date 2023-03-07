Калаев Сергей Владимирович
Место рождения
Дата рождения05.11.1954
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1954
Рождение ребёнка
05.05.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калаева Валентина Михайловна
Рождение ребёнка
10.07.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калаева Валентина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Томск, город Томск, Томская область
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно