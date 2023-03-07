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Калаев Сергей Владимирович

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Место рождения

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область

Дата рождения

05.11.1954

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1927 г.р.

Мать

1932 г.р.

Жена

1951 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1954

Отец: Калаев Владимир Павлович

Мать: Калаева Валентина Ивановна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
05.05.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калаева Валентина Михайловна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
10.07.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калаева Валентина Михайловна

Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калаева Валентина Михайловна

Томск, город Томск, Томская область
Смерть
Неизвестно
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Причина смерти: Сердечный приступ
Похороны
Неизвестно
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
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