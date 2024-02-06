Приданников Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
24.04.1910
Сын: Приданников Марк Васильевич
Мать ребёнка: Приданникова Павлина Михайловна
деревня Просековка Малокрасноярской волости Тарского узда Тобольской губернии (на 1910)
ИАОО ф. 16 оп. 6 д. 950, стр. 247 в эл. версии. Запись в МК № 54
Рождение ребёнка
24.05.1911 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Приданникова Павлина Михайловна
деревня Просековка Малокрасноярской волости Тарского уезда Тобольской губернии
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Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно