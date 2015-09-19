Розанова (Фертикова) Антонина Васильевна
Место рождения
Дата рождения26.01.1926
Дата смерти19.09.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.11.1947
Муж: не указан
Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
Рождение ребёнка
16.02.1956
Сын: Розанов Валентин Николаевич
Отец ребёнка: Розанов Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.09.2015