Розанова (Фертикова) Антонина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Розанова (Фертикова) Антонина Васильевна

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Место рождения

Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

26.01.1926

Дата смерти

19.09.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1925 г.р.

Дети

Добавил:

YR
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Гаврилов-Ям, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
29.11.1947

Муж: не указан

Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
Рождение ребёнка
16.02.1956

Сын: Розанов Валентин Николаевич

Отец ребёнка: Розанов Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Розанов Николай Александрович

Смерть
19.09.2015
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