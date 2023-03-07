Дресвянников Козьма Домианов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Дресвянников Демьян Фокиев
Мать: Дресвянникова Наталия
Бракосочетание
19.01.1848
Рождение ребёнка
12.01.1849 ст.
Сын: мертворожденный
Мать ребёнка: Дресвянникова Дария Прокопьева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно