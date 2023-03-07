Дресвянников Козьма Домианов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дресвянников Козьма Домианов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Дресвянников Демьян Фокиев

Мать: Дресвянникова Наталия

Бракосочетание
19.01.1848

Жена: Дресвянникова Дария Прокопьева

Рождение ребёнка
12.01.1849 ст.

Сын: мертворожденный

Мать ребёнка: Дресвянникова Дария Прокопьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дресвянникова первая жена

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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