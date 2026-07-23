Шепелев МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ Около 1870 — найти родственников по фамилии на Familio

Шепелев МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

мужской, родился Около 1870

умер 1905

Супруги
(Коншина) КАПИТОЛИНА НИКОЛАЕВНА1876 г.р.
Дети
Шепелев АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ26.06.1901 г.р.
Шепелев ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ1904 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1900

Жена: (Коншина) КАПИТОЛИНА НИКОЛАЕВНА

Рождение ребёнка
26.06.1901

Сын: Шепелев АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

Мать ребёнка: (Коншина) КАПИТОЛИНА НИКОЛАЕВНА

Рождение ребёнка
1904

Сын: Шепелев ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Мать ребёнка: (Коншина) КАПИТОЛИНА НИКОЛАЕВНА

Смерть
1905

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