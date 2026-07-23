Шепелев МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
мужской, родился Около 1870
умер 1905
Супруги
(Коншина) КАПИТОЛИНА НИКОЛАЕВНА1876 г.р.
Дети
Шепелев АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ26.06.1901 г.р.
Шепелев ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ1904 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1900
Рождение ребёнка
26.06.1901
Сын: Шепелев АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Мать ребёнка: (Коншина) КАПИТОЛИНА НИКОЛАЕВНА
Рождение ребёнка
1904
Сын: Шепелев ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Мать ребёнка: (Коншина) КАПИТОЛИНА НИКОЛАЕВНА
Смерть
1905