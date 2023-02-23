Лобова Васса Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Лобов (рекрут С 1790) Филипп Агапович
Отец ребёнка: Лобов Агап Максимович
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Ефросинья Агаповна
Отец ребёнка: Лобов Агап Максимович
Рождение ребёнка
1777
Отец ребёнка: Лобов Агап Максимович
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Соломония Агаповна
Отец ребёнка: Лобов Агап Максимович
Смерть
Неизвестно