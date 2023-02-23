Лобова Васса Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛобова Васса Степановна

Лобова Васса Степановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1770

Сын: Лобов (рекрут С 1790) Филипп Агапович

Отец ребёнка: Лобов Агап Максимович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Ефросинья Агаповна

Отец ребёнка: Лобов Агап Максимович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1777

Сын: Лобов Климентий Агапович

Отец ребёнка: Лобов Агап Максимович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Соломония Агаповна

Отец ребёнка: Лобов Агап Максимович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close