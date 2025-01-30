Афонченков Дмитрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1988
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Афонченков Денис Дмитриевич
Мать ребёнка: Афонченкова (Усова) Олеся
Рождение ребёнка
2012
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Афонченкова (Усова) Олеся