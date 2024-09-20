Сорокин Степан Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Сорокин Родион Петрович
Мать: Логинова Мария Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кулыгина Зинаида
Рождение ребёнка
28.08.1934
Дочь: Фадеева Лидия Степановна
Мать ребёнка: Кулыгина Зинаида
Рождение ребёнка
30.11.1939
Сын: Сорокин Михаил Степанович
Мать ребёнка: Кулыгина Зинаида
Смерть
1941
Рождение ребёнка
01.02.1942
Дочь: Сорокина Екатерина Степановна
Мать ребёнка: Кулыгина Зинаида