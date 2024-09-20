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Сорокин Степан Родионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Сорокин Родион Петрович

Мать: Логинова Мария Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулыгина Зинаида

Рождение ребёнка
28.08.1934

Дочь: Фадеева Лидия Степановна

Мать ребёнка: Кулыгина Зинаида

Рождение ребёнка
30.11.1939

Сын: Сорокин Михаил Степанович

Мать ребёнка: Кулыгина Зинаида

Смерть
1941
Рождение ребёнка
01.02.1942

Дочь: Сорокина Екатерина Степановна

Мать ребёнка: Кулыгина Зинаида

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