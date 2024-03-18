Панченко-Бокорева Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПанченко-Бокорева Вера Александровна

Панченко-Бокорева Вера Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.08.1979

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1979

Отец: не указан

Мать: Панченко -Печенкина Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бокарев Павел

Рождение ребёнка
08.01.1997

Сын: Панченко Иван

Отец ребёнка: Александр

Рождение ребёнка
04.06.2005

Дочь: Панченко Мария Александровна

Отец ребёнка: Александр

Рождение ребёнка
19.12.2013

Сын: Бокарев Роман Павлович

Отец ребёнка: Бокарев Павел

Рождение ребёнка
2018

Дочь: Бокарева Софья Павловна

Отец ребёнка: Бокарев Павел

Мы используем куки для улучшения работы сайта.