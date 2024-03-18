Панченко-Бокорева Вера Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.08.1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1979
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бокарев Павел
Рождение ребёнка
08.01.1997
Сын: Панченко Иван
Отец ребёнка: Александр
Рождение ребёнка
04.06.2005
Дочь: Панченко Мария Александровна
Отец ребёнка: Александр
Рождение ребёнка
19.12.2013
Отец ребёнка: Бокарев Павел
Рождение ребёнка
2018
Дочь: Бокарева Софья Павловна
Отец ребёнка: Бокарев Павел