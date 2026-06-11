Кайгородов Сергей Григорьев 1810 — найти родственников по фамилии на Familio

Кайгородов Сергей Григорьев

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился 1810

умер Неизвестно

Отец
Кайгородов Григорий Козмин1792 г.р.
Супруги
Кайгородова (Булдакова) Харитина ИвановаНеизвестно г.р.
Дети
Кайгородов Павел Сергеев1829 г.р.
Кайгородов Варлам Сергеев1830 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Кайгородов Григорий Козмин

Мать: не указана

Бракосочетание
25.01.1828

Жена: Кайгородова (Булдакова) Харитина Иванова

Рождение ребёнка
1829

Сын: Кайгородов Павел Сергеев

Мать ребёнка: Кайгородова (Булдакова) Харитина Иванова

Рождение ребёнка
1830

Сын: Кайгородов Варлам Сергеев

Мать ребёнка: Кайгородова (Булдакова) Харитина Иванова

Рождение ребёнка
1839

Сын: Кайгородов Стефан Сергеев

Мать ребёнка: Кайгородова (Булдакова) Харитина Иванова

Рождение ребёнка
07.06.1842

Сын: Кайгородов Петр Сергеев

Мать ребёнка: Кайгородова (Булдакова) Харитина Иванова

Рождение ребёнка
08.03.1844

Дочь: Сарапулова (Кайгородова) Евдокия Сергеева

Мать ребёнка: Кайгородова (Булдакова) Харитина Иванова

Смерть
Неизвестно

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