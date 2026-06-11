Кайгородов Сергей Григорьев
мужской, родился 1810
умер Неизвестно
ОтецКайгородов Григорий Козмин1792 г.р.
Супруги
Кайгородова (Булдакова) Харитина ИвановаНеизвестно г.р.
Дети
Кайгородов Павел Сергеев1829 г.р.
Кайгородов Варлам Сергеев1830 г.р.Показать еще 3
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Кайгородов Григорий Козмин
Мать: не указана
Бракосочетание
25.01.1828
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Кайгородова (Булдакова) Харитина Иванова
Рождение ребёнка
1830
Сын: Кайгородов Варлам Сергеев
Мать ребёнка: Кайгородова (Булдакова) Харитина Иванова
Рождение ребёнка
1839
Сын: Кайгородов Стефан Сергеев
Мать ребёнка: Кайгородова (Булдакова) Харитина Иванова
Рождение ребёнка
07.06.1842
Мать ребёнка: Кайгородова (Булдакова) Харитина Иванова
Рождение ребёнка
08.03.1844
Дочь: Сарапулова (Кайгородова) Евдокия Сергеева
Мать ребёнка: Кайгородова (Булдакова) Харитина Иванова
Смерть
Неизвестно