Ионович Наум
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Ионович Зиновий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.?.1908
Дочь: Ионович Мария Наумовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ионович Аба
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ионович Фрида
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ионович Эстер
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ионович Моисей
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно