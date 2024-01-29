Петр Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетр Никифорович

Петр Никифорович

Место рождения

Бортниково, Нерехтский уезд, Костромская область

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Никифор Силуанович

Мать: Аксинья Михайловна

Бортниково, Нерехтский уезд, Костромская область
Бракосочетание
17.01.1843

Жена: не указана

Бортниково, Нерехтский уезд, Костромская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Парасковья Петровна

Мать ребёнка: Елизавета Дормидонтовна

Рождение ребёнка
1848

Сын: Михаил Петрович

Мать ребёнка: Елизавета Дормидонтовна

Рождение ребёнка
1849

Сын: Иван Петрович

Мать ребёнка: Елизавета Дормидонтовна

Рождение ребёнка
1854

Сын: Федор Петрович

Мать ребёнка: Елизавета Дормидонтовна

Рождение ребёнка
1855

Сын: Василий Петрович

Мать ребёнка: Елизавета Дормидонтовна

Рождение ребёнка
1858

Сын: Алексей Петрович

Мать ребёнка: Елизавета Дормидонтовна

Рождение ребёнка
28.01.1863

Дочь: Шведова (Гипкина) Мария Петровна

Мать ребёнка: Елизавета Дормидонтовна

Бортниково, Нерехтский уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.