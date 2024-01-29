Петр Никифорович
Место рождения
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Никифор Силуанович
Мать: Аксинья Михайловна
Бракосочетание
17.01.1843
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Парасковья Петровна
Мать ребёнка: Елизавета Дормидонтовна
Рождение ребёнка
1848
Сын: Михаил Петрович
Мать ребёнка: Елизавета Дормидонтовна
Рождение ребёнка
1849
Сын: Иван Петрович
Мать ребёнка: Елизавета Дормидонтовна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Федор Петрович
Мать ребёнка: Елизавета Дормидонтовна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Василий Петрович
Мать ребёнка: Елизавета Дормидонтовна
Рождение ребёнка
1858
Сын: Алексей Петрович
Мать ребёнка: Елизавета Дормидонтовна
Рождение ребёнка
28.01.1863
Дочь: Шведова (Гипкина) Мария Петровна
Мать ребёнка: Елизавета Дормидонтовна
Смерть
Неизвестно