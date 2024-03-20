(Вейденбаум) Анна Карловна
Место рожденияВерро, Лифляндия, Российская Империя
Дата рождения19.08.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
19.08.1845
Отец: Weidenbaum Karl
Верро, Лифляндия, Российская Империя
Крещение
01.09.1845
Екатерининская православная церковь г. Верро, Лифляндия
Восприемники: Верровский купец Карл Тимофеев Венберг и Верровской Екатерининской церкви священника Иоанна Андреева Митавского дочь, девица Анна Иванова
Смерть
Неизвестно