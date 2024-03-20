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(Вейденбаум) Анна Карловна

Место рождения

Верро, Лифляндия, Российская Империя

Дата рождения

19.08.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1845

Отец: Weidenbaum Karl

Мать: Вейденбаум Наталия Иванова

Верро, Лифляндия, Российская Империя
Крещение
01.09.1845
Екатерининская православная церковь г. Верро, Лифляндия
Восприемники: Верровский купец Карл Тимофеев Венберг и Верровской Екатерининской церкви священника Иоанна Андреева Митавского дочь, девица Анна Иванова
Смерть
Неизвестно
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