Конова Konnoff Кононова Дарья
Место рожденияРоссия
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1851
Сын: Конов Konnoff Кононов Михаил Mikhail Панфирьевич
Отец ребёнка: Конов Konnoff Кононов Панфирий Афанасьевич
Селение Воскресенка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1854
Сын: Конов Konnoff Кононов Григорий Панфирьевич
Отец ребёнка: Конов Konnoff Кононов Панфирий Афанасьевич
Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1855
Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Смерть
Неизвестно