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Конова Konnoff Кононова Дарья

Место рождения

Россия

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
1851

Сын: Конов Konnoff Кононов Михаил Mikhail Панфирьевич

Отец ребёнка: Конов Konnoff Кононов Панфирий Афанасьевич

Селение Воскресенка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1854

Сын: Конов Konnoff Кононов Григорий Панфирьевич

Отец ребёнка: Конов Konnoff Кононов Панфирий Афанасьевич

Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Рождение ребёнка
1855

Сын: Конов Konnoff Кононов Егор Панфирьевич

Отец ребёнка: Конов Konnoff Кононов Панфирий Афанасьевич

Селение Воронцовка, Елизаветпольской губернии. России. Ныне Армения.
Смерть
Неизвестно
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