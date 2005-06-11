Полосков Валерий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полосков Валерий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1955

Дата смерти

11.06.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кизел, город Кизел, Пермский край
Рождение ребёнка
19.11.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кизел, город Кизел, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Смерть
11.06.2005
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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