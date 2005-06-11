Полосков Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1955
Дата смерти11.06.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.11.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.06.2005