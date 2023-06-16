Упоров Степан Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1968
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Упорова Мария Степановна
Рождение ребёнка
1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Упорова Мария Степановна
Смерть
1968