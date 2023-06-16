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Упоров Степан Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1910 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Упоров Федор Дмитриевич

Мать: Упорова (Шеломова) Наталья Кузьмовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Упорова Мария Степановна

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Упорова Мария Степановна

Смерть
1968

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