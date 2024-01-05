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Ирина
Ирина
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1743
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Игнат
Мать
Не указана
Муж
Иван
Около 1752 г.р.
Дети
Никифор
Около 1786 г.р.
Добавил:
АП
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События
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Биография
Биография
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец:
Игнат
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1786
Сын:
Никифор
Отец ребёнка:
Иван
Ушаково
, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Иван
Смерть
Неизвестно
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