Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1752 г.р.

Дети

Около 1786 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: Игнат

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1786

Сын: Никифор

Отец ребёнка: Иван

Ушаково, Малоярославецкий муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван

Смерть
Неизвестно
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