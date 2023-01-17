Александр Михайлович
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Михаил Мартинианович
Мать: Васса Кондратьевна
Рождение ребёнка
1780
Сын: Петр Александрович
Мать ребёнка: Агриппина Захаровна
Рождение ребёнка
?.02.1782
Мать ребёнка: Агриппина Захаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агриппина Захаровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно