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Александр Михайлович

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Место рождения

Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Михаил Мартинианович

Мать: Васса Кондратьевна

Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Петр Александрович

Мать ребёнка: Агриппина Захаровна

Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
?.02.1782

Сын: Григорий Александрович

Мать ребёнка: Агриппина Захаровна

Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агриппина Захаровна

Место жительства
Неизвестно
Присеки, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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