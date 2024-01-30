Uutmann (Sõueauk) Leno
Место рожденияOru/Orrenhoff
Дата рождения05.07.1842
Дата смерти20.12.1897
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1842
Отец: Söueauk Jürri
Мать: Söueauk (Turdja) Krõõt
Рождение ребёнка
18.08.1860
Отец ребёнка: Uutmann Hans
Бракосочетание
25.11.1862
Муж: Uutmann Hans
Рождение ребёнка
24.03.1863
Дочь: Lusti {Niirmann} (Uutmann) Leenu
Отец ребёнка: Uutmann Hans
Рождение ребёнка
28.10.1866
Дочь: Uutmann (Uutmann) Ann
Отец ребёнка: Uutmann Hans
Рождение ребёнка
16.09.1871
Дочь: Uutmann (Uutmann) Lisa
Отец ребёнка: Uutmann Hans
Рождение ребёнка
04.08.1873
Сын: Uutmann Hans
Отец ребёнка: Uutmann Hans
Рождение ребёнка
10.09.1879
Дочь: Pääsuke (Uutmann) Marie
Отец ребёнка: Uutmann Hans
Рождение ребёнка
23.05.1886
Сын: Koitla Johannes
Отец ребёнка: Uutmann Hans
Смерть
20.12.1897