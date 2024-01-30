Uutmann (Sõueauk) Leno — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Uutmann (Sõueauk) Leno

Место рождения

Oru/Orrenhoff

Дата рождения

05.07.1842

Дата смерти

20.12.1897

Пол

Женский

Отец

Около 1796 г.р.

Мать

1799 г.р.

Муж

1839 г.р.

Дети

1860 г.р.
1863 г.р.
1866 г.р.
1871 г.р.
1873 г.р.
1879 г.р.

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1842

Отец: Söueauk Jürri

Мать: Söueauk (Turdja) Krõõt

Рождение ребёнка
18.08.1860

Сын: Uutmann Jaagup Uutmann/

Отец ребёнка: Uutmann Hans

Бракосочетание
25.11.1862

Муж: Uutmann Hans

Рождение ребёнка
24.03.1863

Дочь: Lusti {Niirmann} (Uutmann) Leenu

Отец ребёнка: Uutmann Hans

Рождение ребёнка
28.10.1866

Дочь: Uutmann (Uutmann) Ann

Отец ребёнка: Uutmann Hans

Рождение ребёнка
16.09.1871

Дочь: Uutmann (Uutmann) Lisa

Отец ребёнка: Uutmann Hans

Рождение ребёнка
04.08.1873

Сын: Uutmann Hans

Отец ребёнка: Uutmann Hans

Рождение ребёнка
10.09.1879

Дочь: Pääsuke (Uutmann) Marie

Отец ребёнка: Uutmann Hans

Рождение ребёнка
23.05.1886

Сын: Koitla Johannes

Отец ребёнка: Uutmann Hans

Смерть
20.12.1897

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